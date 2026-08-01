Bokaro News: गोमिया निवासी की महगामा में काम के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में मौत
Bokaro News: डुमरी, बिहार के 26 वर्षीय विनोद कुमार महतो की महगामा में कार्य के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसे स्थानीय अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। विनोद की शादी महज सात महीने पहले हुई थी। परिवार घटना की जांच और मुआवजे की मांग कर रहा है।
Bokaro News: प्रखंड के सियारी पंचायत अंतर्गत डुमरी बिहार गांव निवासी 26 वर्षीय विनोद कुमार महतो की महगामा में कार्य के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार डुमरी गांव निवासी पचू महतो के पुत्र विनोद कुमार महतो महगामा स्थित 300 बेड वाले अस्पताल के निर्माण कार्य में मिलर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे।
घटना का विवरण
शुक्रवार दोपहर भोजनावकाश के दौरान जब अन्य मजदूर खाना खाने चले गए, तब विनोद ने अपने गांव के ही सहकर्मी कोलेश्वर महतो से कहा कि वह मिलर मशीन खड़ी कर वापस आता है। कुछ देर बाद एक मजदूर ने आकर सूचना दी कि विनोद कार्यस्थल पर बेसुध अवस्था में पड़े हुए हैं। इसके बाद कोलेश्वर महतो एवं अन्य मजदूरों ने तत्काल उन्हें स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस तरह असामयिक मौत की खबर मिलते ही उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बताया जाता है कि उनकी शादी महज सात माह पहले ही हुई थी।
परिवार की प्रतिक्रिया
पति की मौत की खबर सुनकर उनकी पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं माता-पिता एवं अन्य परिजन भी गहरे सदमे में हैं। घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। परिजन और ग्रामीण मामले की जांच तथा उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
सामान्य प्रश्न
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