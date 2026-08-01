Bokaro News: पागल कुत्ते के काटने से घायल छात्र की रिम्स में मौत, गांव में पसरा मातम
Bokaro News: पेटरवार में चौथी कक्षा के छात्र अली रजा (10) की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह 24 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। 7 जुलाई को एक पागल कुत्ते ने उसे गंभीर रूप से घायल किया था। उसके शव की गांव वापसी पर शोक की लहर दौड़ गई।
Bokaro News: पेटरवार। थाना क्षेत्र के लुकैया गांव निवासी एवं राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय टकाहा के चौथी कक्षा के छात्र अली रजा (10) की इलाज के दौरान रिम्स रांची में मौत हो गई। वह पिछले 24 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। शुक्रवार रात जैसे ही उसका शव गांव पहुंचा, परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार 7 जुलाई को अली रजा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी एक पागल कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उसके सिर, गर्दन, कान, हाथ और पैर में कई जगह काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
इलाज की प्रक्रिया
प्राथमिक उपचार के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार से सदर अस्पताल बोकारो और फिर बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया था। वहां 24 दिनों तक इलाज चलने के बाद 31 जुलाई की रात उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता इस्तियाक अंसारी और मां रजिया खातून सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। शनिवार को लुकैया स्थित कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द-ए-खाक किया गया।
विद्यालय की शोकसभा
इधर, छात्र की असामयिक मौत पर राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय टकाहा में शोकसभा आयोजित की गई। प्रार्थना सभा के बाद शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत छात्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। विद्यालय परिवार ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।