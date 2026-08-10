Bokaro News: चार पीढ़ियों से निभ रही मां मनसा पूजा की परंपरा, आस्था का बना केंद्र जारा कुम्हार टोली

Bokaro News: पेटरवार फोटो 04 कुम्हार टोली स्थित मनसा मंदिरचार पीढ़ियों से निभ रही मां मनसा पूजा की परंपरा, आस्था का बना केंद्र जारा कुम्हार टोलीचार पीढ़ियों से निभ

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। प्रखंड की बुंडू पंचायत अंतर्गत जारा कुम्हार टोली में मां मनसा देवी की पूजा की परंपरा चार पीढ़ियों से लगातार निभाई जा रही है। देश की आजादी से पहले शुरू हुई यह धार्मिक परंपरा आज भी श्रद्धा और भक्ति के साथ जारी है। गांव के लोगों के सहयोग से प्रतिवर्ष यहां मां मनसा की प्रतिमा स्थापित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है।

पूजा का इतिहास ग्रामीणों के अनुसार, स्व. मनबोधि महतो ने आजादी से पूर्व इस पूजा की शुरुआत की थी। उनके निधन के बाद उनके पुत्र स्व. सहदेव महतो ने परंपरा को आगे बढ़ाया। इसके बाद स्व. बोधन महतो ने इसकी जिम्मेदारी संभाली और वर्तमान में उनके पुत्र गहनु महतो इस धार्मिक विरासत को निभा रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि शुरुआती दौर में मिट्टी और खपड़े की झोपड़ी में मां मनसा की पूजा होती थी। वर्षों तक वहीं पूजा-अर्चना चलती रही।

सुविधाओं में सुधार बाद में वर्ष 2018 में तत्कालीन गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद के प्रयास से यहां एक शेड का निर्माण कराया गया, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलने लगी। गहनु महतो की पत्नी ने बताया कि परिवार में मां मनसा के प्रति गहरी आस्था है। उनका कहना है कि जब कभी पूजा नहीं करने की बात होती है तो घर के दरवाजे पर सांप दिखाई देता है, हालांकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता।

श्रद्धालुओं की संख्या उन्होंने बताया कि मां मनसा की पूजा में आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर पूजा-अर्चना करते हैं।