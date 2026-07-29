Bokaro News: मजदूरों के अधिकारों को लेकर एचआरसीएफ में ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा का संवाद कार्यक्रम

Bokaro News: मजदूरों के अधिकारों को लेकर एचआरसीएफ में ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा का संवाद कार्यक्रममजदूरों के अधिकारों को लेकर एचआरसीएफ में ट्रेड यूनियन संयुक्त म

Bokaro News: एरियर भुगतान, ठेका मजदूरों के मुद्दे, एनपीएस, निजीकरण और नए श्रम कानूनों के विरोध सहित विभिन्न मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा की ओर से बुधवार को बोकारो स्टील प्लांट के एचआरसीएफ विभाग में मजदूर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा कार्यक्रम में विभिन्न यूनियनों के नेताओं ने श्रमिक हितों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी और मजदूरों से संगठित होकर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। एटक के महामंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की मूल भावना को लगातार कमजोर किया जा रहा है। निजी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा के नाम पर उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसका सीधा असर कर्मचारियों और मजदूरों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कमी और बढ़ते कार्यभार के कारण श्रमिक मानसिक एवं शारीरिक तनाव झेल रहे हैं।

संघर्ष को मजबूत करने की आवश्यकता सीटू के महामंत्री आरके गोरांई ने कहा कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष को और मजबूत करना होगा। वहीं एचएमएस के संयुक्त महामंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि नए लेबर कोड के लागू होने से स्थायी रोजगार की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उन्होंने मजदूर संगठनों को एकजुट होकर निर्णायक आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में राजीव रंजन, एसपी सिंह, डेविड, एम अंसारी, दशरथ सिंह, आर. शर्मा, इश्तियाक अंसारी, देव कुमार, प्राण सिंह और एन.एल. रजक समेत कई श्रमिक नेताओं ने अपने विचार एवं सुझाव साझा किए। मजदूरों ने भी अपनी समस्याओं को सामने रखा और संयुक्त संघर्ष की आवश्यकता पर बल दिया।