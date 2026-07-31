Bokaro News: ठेका मजदूरों की छंटनी पर मोर्चा का प्रदर्शन तेज
Bokaro News: बोकारो में ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा ने मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन को तेज कर दिया है। नेताओं ने लंबित वेतन समझौते को पूरा करने और ठेका मजदूरों की छंटनी के फैसले को वापस लेने की मांग की। श्रम कानूनों को कमजोर करने के प्रयास का विरोध करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। सेल प्रबंधन की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन तेज कर दिया है। शुक्रवार को सीआरएम-1 एवं सीआरएम-2 विभाग में आयोजित मजदूर संवाद कार्यक्रम में नेताओं ने लंबित वेतन समझौता शीघ्र पूरा करने तथा ठेका मजदूरों की 40 प्रतिशत छंटनी के फैसले को वापस लेने की मांग उठाई।
मांगें और चेतावनी
एटक के महामंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार श्रम सुधार के नाम पर श्रमिक विरोधी और नियोक्ता समर्थक श्रम संहिताएं लागू करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 12 फरवरी की ऐतिहासिक आम हड़ताल के बाद भी सरकार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ सार्थक संवाद से बच रही है। श्रम संहिताओं का मसौदा तैयार करते समय भी श्रमिक संगठनों से कोई परामर्श नहीं लिया गया।
संघर्ष का बढ़ता महत्व
सीटू के महामंत्री आर.के. गोरांई ने कहा कि अब सम्मानजनक वेतन समझौते, बकाया एरियर, सामाजिक सुरक्षा और ठेका श्रमिकों के नियमितीकरण के लिए संघर्ष को और मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने स्थायी प्रकृति के कार्यों में ठेका प्रथा समाप्त करने तथा समान काम के लिए समान वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी और पेंशन का अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की। किम्स के संयुक्त महामंत्री आरके सिंह ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए वर्षों के संघर्ष से बने श्रम कानूनों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम में मौजूद मजदूरों ने एक स्वर में लंबित वेतन समझौता जल्द पूरा करने और ठेका मजदूरों की छंटनी का निर्णय वापस लेने की मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा。
सामान्य प्रश्न
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