Bokaro News: एआरएस पब्लिक स्कूल में इंटर हाउस शतरंज प्रतियोगिता, व्योम हाउस रहा अव्वल

Bokaro News: एआरएस पब्लिक स्कूल में इंटर हाउस शतरंज प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यालय के विभिन्न हाउसों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल भावना और रणनीतिक सोच का परिचय दिया।

प्रतियोगिता के परिणाम

प्रतियोगिता में व्योम हाउस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। व्योम हाउस के प्रशांत और निधि ने स्वर्ण पदक, जबकि शनी रजक और अदवीका गुप्ता ने रजत पदक प्राप्त किया। वसुधा हाउस दूसरे स्थान पर रहा, जहां अमृत वानी ने स्वर्ण पदक तथा प्रेम कुमार और आयुषी कुमारी ने रजत पदक जीते। पयोधी हाउस ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिसमें अभिषेक और पीहु कुमारी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। अचल हाउस चौथे स्थान पर रहा, जहां प्रतीक कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया। विद्यालय के निदेशक राम लखन यादव ने कहा कि शतरंज केवल एक खेल नहीं, बल्कि निर्णय क्षमता, अनुशासन और मानसिक विकास का प्रभावी माध्यम है। प्राचार्य विश्वजीत पाल ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। आयोजन को सफल बनाने में खेल विभाग के संदीप कुमार, ऋषभ कुमार तथा विद्यालय के सभी शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।