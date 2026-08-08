Bokaro News: जिला रामरुद्र मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय चास में राखी बनाओ प्रतियोगिता
Bokaro News: बोकारो में रामरुद्र मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय चास में राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर आकर्षक राखियां तैयार कीं। कक्षा 6 से 8 में पायल कुमारी ने प्रथम और कक्षा 9 से 12 में अनन्या ओझा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का मूल्यांकन शिक्षिकाओं द्वारा किया गया।
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। जिला रामरुद्र मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय चास में विद्यार्थियों की रचनात्मकता, हस्तकौशल व भारतीय संस्कृति के प्रति जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वयं आकर्षक व रचनात्मक राखियां तैयार कीं। इसके साथ ही ए4 आकार के रंगीन कार्ड पर सुंदर बॉर्डर बनाकर राखी चिपकाई व रक्षाबंधन विषय पर प्रेरणादायक संदेश भी लिखे। प्रतियोगिता का मूल्यांकन दो वर्गों में किया गया। कक्षा 6 से 8 के वर्ग में पायल कुमारी ने प्रथम, दुर्गा कुमारी ने द्वितीय व सत्यम चटर्जी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं कक्षा 9 से 12 के वर्ग में अनन्या ओझा प्रथम, तन्नू कुमारी द्वितीय व अनुप्रिया तृतीय स्थान पर रहीं।
प्रतियोगिता की प्रविष्टियों का मूल्यांकन शिक्षिका नाहिदा अख्तर, कुमारी आभा व रीना कुमारी के तीन सदस्यीय निर्णायक मंडल द्वारा किया गया।
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