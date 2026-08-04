Bokaro News: डॉ राजेंद्र प्रसाद पब्लिक स्कूल में छात्रों का सेमिनार आयोजित

Bokaro News: डॉ राजेंद्र प्रसाद पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 रानी पोखर में मंगलवार को छात्रों का सेमिनार का आयोजन किया गयाl इस अवसर पर रिसोर्स पर्सन एनडीटीवी के नरेंद्र मिश्रा सेमिनार को संबोधित करते हुए छात्रों को लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन और करियर काउंसलिंग के बारे में जानकारी दी l उन्होंने छात्रों को समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया l साथ ही दसवीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद अपने करियर का चुनाव करने पर भी ध्यान देने को कहा l इसके पूर्व रिसोर्स पर्सन समेत स्कूल के प्राचार्य डॉ मुकेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का विधिवत उद्घाटन किया l प्राचार्य ने रिसोर्स पर्सन को पौधा देकर उनका स्वागत किया l मौके पर उप्राचार्य आलोक चतुर्वेदी, बिंदु सिंह, सरिता सिंहl, गीता सिंह, विभा रानी, साक्षी कुमारी, माधुरी कुमारी, रीता पांडे आदि शामिल रहेl