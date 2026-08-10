Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: जीजीपीएस चास में विद्यार्थी परिषद का गठन व शपथ ग्रहण समारोह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: जीजीपीएस चास में विद्यार्थी परिषद का गठन व शपथ ग्रहण समारोहजीजीपीएस चास में विद्यार्थी परिषद का गठन व शपथ ग्रहण समारोहजीजीपीएस चास में विद्यार्थी परिष

Bokaro News: जीजीपीएस चास में विद्यार्थी परिषद का गठन व शपथ ग्रहण समारोह

Bokaro News: जीजीपीएस चास में सोमवार को विद्यार्थी परिषद का गठन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सीआरपीएफ की 26वीं बटालियन में सेकंड-इन-कमांड यशवीर सिंह, सचिव सुरेंद्र पाल सिंह व प्रबंधन समिति के अन्य सदस्यों की उपस्थिति रही।

समारोह की उपस्थिति

इस अवसर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। विद्यार्थी परिषद में जहां सांस्कृतिक प्रभारी के रूप में रोनित व याशिका व साहित्यिक प्रभारी का भार आरुष व अन्वी को व अनुशासन का भार राजेश और आरुषि के साथ क्रीड़ा कप्तान का भार अजय व शिवानी ने संभाला। वहीं पवन सदन में कप्तान साहिल कुमार व उप कप्तान प्रणवी कुमारी, पानी सदन में कप्तान राघव रंजन व उप कप्तान अनुप्रिया, धर्त सदन में कप्तान उत्तम कुमार व उप कप्तान रिया कुमारी व आकाश सदन में कप्तान प्रिंस व उप कप्तान प्राची को सदन का कार्यभार सौंपा गया।

छात्रों की जिम्मेदारियाँ

हेड ब्वॉय आयुष कुमार व वॉइस हेड ब्वॉय रामकृष्ण, हेड गर्ल ॠतिका व वॉइस हेड गर्ल गरिमा को विद्यालय के विकासार्थ वार्षिक विकास योजना का भार दिया गया। इन सभी सदस्यों को बैच प्रदान करते हुए मुख्य अतिथि यशवीर सिंह ने कहा बच्चों में विद्यालयी जीवन में ही थोड़ी-थोड़ी जिम्मेदारी देने से वे अपने कार्य क्षेत्र में निपुण होंगे एवं एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे।

मुख्य अतिथि का उद्धरण

जीजीएस के अध्यक्ष तरसेम सिंह ने छात्रों को अपनी जिम्मेदारियों को लग्न व मेहनत के साथ पूरा करने की नेक सलाह दी। जीजीइएस के सचिव सुरेंद्र पाल सिंह जी ने कहा बच्चों में नेतृत्व व जिम्मेदारी की भावना को जागृत करने के साथ ही छात्र एवं विद्यालय प्रबंधन के बीच सेतु का काम करना ही इस परिषद का मुख्य उद्देश्य है। प्राचार्या सुमन नांगिया ने कहा शिक्षा छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।

सामान्य प्रश्न

विद्यार्थी परिषद का गठन कब किया गया?
विद्यार्थी परिषद का गठन सोमवार को जीजीपीएस चास में किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Bokaro News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।