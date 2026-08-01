Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: बोकारो ओल्ड जेवेरियंस एलुमनी ट्रस्ट ने विद्यार्थियों के बीच बांटे छाते

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: बोकारो ओल्ड जेवेरियंस एलुमनी ट्रस्ट ने विद्यार्थियों के बीच बांटे छातेबोकारो ओल्ड जेवेरियंस एलुमनी ट्रस्ट ने विद्यार्थियों के बीच बांटे छातेबोकारो ओल्

Bokaro News: बोकारो ओल्ड जेवेरियंस एलुमनी ट्रस्ट ने विद्यार्थियों के बीच बांटे छाते

Bokaro News: बोकारो ओल्ड जेवेरियंस एलुमनी ट्रस्ट की ओर से उत्क्रमित मध्य विद्यालय, आजाद नगर में विशेष सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाजसेवी कुमार अमरदीप एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक बीरेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा के बिना मानव जीवन अधूरा है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर ही उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जा सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ाई करने और जीवन में आगे बढ़ने का आह्वान किया। कुमार अमरदीप ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से स्लम क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।

संस्था नियमित रूप से बच्चों को पाठ्य सामग्री, उपहार एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है तथा उन्हें शिक्षा का महत्व समझाने का प्रयास करती है। प्रधानाध्यापक बीरेंद्र कुमार ने ट्रस्ट के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था का सहयोग विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी है। कार्यक्रम के दौरान धूप और बारिश से बचाव के लिए विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के बीच छातों का वितरण किया गया। मौके पर विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, ट्रस्ट के सदस्य एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Bokaro News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।