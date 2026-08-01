Bokaro News: बोकारो ओल्ड जेवेरियंस एलुमनी ट्रस्ट ने विद्यार्थियों के बीच बांटे छाते
Bokaro News: बोकारो ओल्ड जेवेरियंस एलुमनी ट्रस्ट ने विद्यार्थियों के बीच बांटे छातेबोकारो ओल्ड जेवेरियंस एलुमनी ट्रस्ट ने विद्यार्थियों के बीच बांटे छातेबोकारो ओल्
Bokaro News: बोकारो ओल्ड जेवेरियंस एलुमनी ट्रस्ट की ओर से उत्क्रमित मध्य विद्यालय, आजाद नगर में विशेष सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाजसेवी कुमार अमरदीप एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक बीरेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा के बिना मानव जीवन अधूरा है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर ही उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जा सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ाई करने और जीवन में आगे बढ़ने का आह्वान किया। कुमार अमरदीप ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से स्लम क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।
संस्था नियमित रूप से बच्चों को पाठ्य सामग्री, उपहार एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है तथा उन्हें शिक्षा का महत्व समझाने का प्रयास करती है। प्रधानाध्यापक बीरेंद्र कुमार ने ट्रस्ट के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था का सहयोग विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी है। कार्यक्रम के दौरान धूप और बारिश से बचाव के लिए विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के बीच छातों का वितरण किया गया। मौके पर विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, ट्रस्ट के सदस्य एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।
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