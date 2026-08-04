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Bokaro News: श्रावण की पहली सोमवारी को शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: श्रावण की पहली सोमवारी पर बेरमो के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। विधायक कुमार जयमंगल व अन्य ने रूद्राभिषेक अनुष्ठान किया। अमलो बस्ती से देवघर के लिए जत्था रवाना हुआ। जरीडीह में 24 घंटे का अखंड हरिकीर्तन शुरू हुआ। चंद्रपुरा में विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक किया गया।

Bokaro News: श्रावण की पहली सोमवारी को शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

Bokaro News: श्रावण की पहली सोमवारी को बेरमो कोयलांचल सहित शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के शिवालयों में महिला-पुरुष श्रद्धालु उमड़ पड़े। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। नगर परिषद फुसरो सहित बेरमो, गोमिया, नावाडीह, चंदपुरा व पेटरवार के ग्रामीण अंचल स्थित शिवालय व मंदिर तक हर हर महादेव से गूंज रहे थे। ढोरी स्टाफ क्वार्टर स्थित शिवालय में बेरमो विधायक कुमार जयमंगल व उनकी पत्नी अनुपमा सिंह ने रूद्राभिषेक अनुष्ठान किया। साथ में विधायक की मां रानी सिंह भी थी। वहीं जगह-जगह से निकले श्रद्धालुओं के जत्थे ने देवघर में भी जलार्पण किया। फुसरो के अमलो बस्ती से देवघर के लिए पहला जत्था रवाना हुआ। विस्थापित नेता कैलाश ठाकुर ने बताया कि हर वर्ष अमलो बस्ती से जत्था देवघर जाता है।

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पंजिकाएँ और पूजा

पेटरवार प्रखंड के अंगवाली के मंडपवारी चौक स्थित पौराणिक शिवालय में पुजारी राजेश चटर्जी, संतोष चटर्जी व प्रफुल्य चटर्जी, अंगवाली दक्षिणी के महादेव पत्थर धाम में रामपद बाबा व बेहरागोड़ा के शिवालय में शिवकुमार चटर्जी, पिछरी दक्षिणी के छपरडीह स्थित अर्धांगेश्वरनाथ शिव मन्दिर में आचार्य गौर बाबा, चलकरी दक्षिणी के झुंझको में पुजारी दिग्विजय ऊर्फ दीगु बाबा, चलकरी उत्तरी में पूजारी विक्की बनर्जी आदि ने पूजा कराई।

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हरिकीर्तन और जलाभिषेक

बेरमो प्रखंड के जरीडीह बाजार स्थित रांची धौड़ा शिव मंदिर में सावन की प्रथम सोमवारी के अवसर पर 24 घंटे का अखंड हरिकीर्तन प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर सुबह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गाजे-बाजे के साथ जलयात्रा निकाली। पुजारी अशोक पंडित ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से शुभारंभ कराया। पंसस शंभु सोनी व अन्य थे। आयोजन समिति के अनुसार अखंड हरि कीर्तन का समापन मंगलवार को हवन-पूजन एवं भंडारे के साथ होगा।

श्रद्धालुओं की भीड़

विद्युतनगरी चंद्रपुरा, दुग्दा तथा आसपास के इलाके में सावन की पहली सोमवारी को शिवालयों में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ी। यहां के डीवीसी कालोनी स्थित श्री चंद्रेश्वरनाथ शिव मंदिर, स्टेशन बाजार श्री संपूर्णानंद शिव मंदिर, चंद्रपुरा पहाड़ी मंदिर, थाना मंदिर, झरनाडीह तथा सीआईएसएफ मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। चंद्रपुरा के कमला माता पहाड़ी मंदिर परिसर स्थित शिवालय में पंडित ललन पांडेय के नेतृत्व में रूद्राभिषेक अनुष्ठान हुआ जिसमें मंदिर कमेटी के सुधीर कुमार, उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी देवी, टिंकू बरनवाल, प्रेम कुमार, विनोद सिन्हा सहित श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

सामान्य प्रश्न

श्रावण की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की संख्या कितनी थी?
श्रावण की पहली सोमवारी को बेरमो कोयलांचल सहित शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के शिवालयों में महिला-पुरुष श्रद्धालु उमड़ पड़े।
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