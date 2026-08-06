Bokaro News: नावाडीह में सनकी ने दंपति व उनकी पुत्रवधू की कुल्हाड़ी से की हत्या
Bokaro News: बोकारो जिले के नावाडीह थाना क्षेत्र में एक सनकी व्यक्ति ने एक ही परिवार के तीन सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी। मृतकों में वृद्ध दंपति जानकी महतो और सोहगी देवी तथा उनकी पुत्रवधू गौरी देवी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी फांसी की मांग की जा रही है।
Bokaro News: बोकारो जिले के नावाडीह थाना अंतर्गत नावाडीह पंचायत के कुकर लीलवा के बेहराटांड़ में बुधवार सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने सभी का दिल दहला दिया। पड़ोस के ही सनकी व्यक्ति राजू सिंह (45 वर्ष) ने कुल्हाड़ी से एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की निर्मम हत्या कर दी। मृतकों में वृद्ध दंपति जानकी महतो (75 वर्ष) व सोहगी देवी (70 वर्ष) तथा इनकी छोटी पुत्रवधू गौरी देवी (45 वर्ष) शामिल हैं। वहीं मृतक दंपति की बड़ी पुत्रवधू किसी तरह भागते हुए एक मुस्लिम के घर घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर अपनी जान बचा पायी। मृतक जानकी महतो सीसीएल से सेवानिवृत्त थे।
घटना सुबह करीब आठ बजे की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि राजू सिंह अपने घर के बाहर भद्दी भद्दी गालियां पढ़ रहा था तभी किसी ने उससे कहा कि सुबह-सुबह गाली मत पढ़ो। ऐसे में तुरंत वह घर के अंदर गया और रखा हुआ धारदार कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। और सबसे पहले दंपति की छोटी पुत्रवधू गौरी देवी पर वार कर दिया। वहीं बीच बचाव में आए ससुर जानकी महतो और फिर सास सोहगी देवी पर भी वार कर दिया।वहीं पुलिस के आते ही आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया और अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया। वहीं हत्यारे को फांसी की सजा मांग की गई। इसे लेकर देर दोपहर करीब साढ़े तीन बजे शवों को उठाया जा सका और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बेरमो एसडीपीओ रविंद्र कुमार सिंह ने परिजनों व आक्रोशितों को समझाया। झामुमो के केंद्रीय सदस्य सह पूर्व मंत्री बेबी देवी के पुत्र अखिलेश महतो ऊर्फ राजू, प्रमुख पूनम देवी, आजसू नेत्री यशोदा देवी, सांसद प्रतिनिधि जयलाल महतो ऊर्फ जेली व सुरेश कुमार महतो आदि भी थे।
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