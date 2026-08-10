Bokaro News: आज बेरमो से भक्त बाबा नगरी में चढ़ाएंगे जल
Bokaro News: पेटरवार प्रखंड के युवा कला केंद्र चांदो की ओर से शिवभक्तों का जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। जत्थे में प्रमुख शिवभक्त बैजनाथ गोराई, कांग्रेस नायक और अन्य शामिल थे। भक्तों ने दामोदर नदी से जल उठाया और भस्की के शिव मंदिर में जलाभिषेक किया।
Bokaro News: पेटरवार प्रखंड के युवा कला केंद्र चांदो की ओर से सोमवारी को जल उठाने को लेकर शिवभक्तों को जत्था बाबा धाम रवाना हुआ। यहां जत्था के नेतृत्व करने वाले शिवभक्त बैजनाथ गोराई, कांग्रेस नायक, प्रेम तिवारी, ओमप्रकाश नायक, रंजीत रजक, रामटहल नायक, लक्ष्मी देवी, राखी देवी, दीपक तिवारी, चीतु साव, शंकर सिंह, अमरदीप सिंह आदि थे। अंगवाली उत्तरी, राजाटांड़ से तथा झुंझको टोला सलगाबारी से भी भक्त निकले। प्रकाश चंद्र नायक, पवन नायक, अरुण कुमार नायक, कन्हैयालाल नायक, भोला नायक, शिवकुमार नायक, दिगंबर नायक, दीपक नायक, कपिलदेव नायक, सोनू नायक, राकेश नायक, खिरोधर रजवार, किशुन रजवार, हेमंत रजवार, मुकेश रजवार, विक्रम रजवार, कार्तिक रजवार आदि थे।
फुसरो के रामनगर देवी मंदिर के प्रांगण से कांवरियों का जत्था रवाना हुआ। वहीं जरीडीह प्रखंड अंतर्गत भस्की के जिलिंगटांड़ के शिव मंदिर में जलाभिषेक को लेकर फुसरो स्थित दामोदर नदी से काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने जल उठाया।
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