Bokaro News: सड़क पर जल जमाव से परेशान है केवट टोला के ग्रामीण

Bokaro News: सड़क पर जल जमाव से परेशान है केवट टोला के ग्रामीण
Bokaro News: पेटरवार में बरसात की पहली फुहार से जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। रथ मोड़ से गागी ग्राम, केवट टोला की सड़क पर जल जमाव ने आवागमन को कठिन बना दिया है। यह सड़क कई स्कूलों, चिकित्सा केन्द्रों और बाजारों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं, मुखिया निहारिका सुकृति ने लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए हैं।
Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। बरसात की पहली फुहार से ही पेटरवार के विभिन्न स्थानों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते लोगों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। लोग जल जमाव के कारण आये दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। पेटरवार के रथ मोड़ से गागी ग्राम के केवट टोला सड़क पर काफी मात्रा में जल जमाव हो गया है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
पेटरवार के कई स्थानों पर होता है जल जमाव
केवट टोला का यह पथ पेटरवार का एक प्रमुख पथ है, जिसमें कई स्कूल, चिकत्सा, बाजार, बस पड़ाव व अन्य कार्यों के लिए हजारों लोगों का प्रतिदिन आवागमन होते रहता है। इस पथ पर जल जमाव होना कोई नई बात नहीं है बल्कि यहां का जल जमाव लोगों के लिए जी का जंजाल बन गयी है। जब भी पेटरवार में हल्की बारिश होती है तो इस पथ पर जल जमाव के साथ-साथ केवट टोला की सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केवट टोला की सड़क सालों भर कीचड से सना रहता है, जिस पर पैदल चलना लोहे के चने चबाने जैसा है। इस दिशा में बुंडू पंचायत की मुखिया निहारिका सुकृति ने कई बार लोगों को जागरूक किया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा।
अन्य प्रभावित स्थान
पेटरवार के कई स्थानों पर होता है जल जमाव: बारिश होते ही पेटरवार चौक के कसमार रोड स्थित नाई टोला, गागी हाट, लीला जानकी रोड़ सहित अन्य स्थानों पर जल जमाव होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
सामान्य प्रश्न
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