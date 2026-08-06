Bokaro News: हल्की बारिश में डूबे चास के कई मोहल्ले, निगम की कार्यशैली पर उठे सवाल

Bokaro News: चास प्रतिनिधि। चास नगर निगम क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी, एसएस कॉलोनी सहित विभिन्न मोहल्लों में हल्की बारिश के बाद ही जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सड़कों और संपर्क पथों पर पानी भर जाने से स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया, जबकि दोपहिया वाहन चालकों को भी जोखिम उठाकर गुजरना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हर वर्ष बरसात में यही स्थिति बन जाती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की जाती। इन मोहल्लों में जल जमाव:क्षेत्र के 20 से अधिक मोहल्लों में जलजमाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है।