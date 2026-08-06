Bokaro News: हल्की बारिश में डूबे चास के कई मोहल्ले, निगम की कार्यशैली पर उठे सवाल
Bokaro News: हल्की बारिश में डूबे चास के कई मोहल्ले, निगम की कार्यशैली पर उठे सवालहल्की बारिश में डूबे चास के कई मोहल्ले, निगम की कार्यशैली पर उठे सवालहल्की बारिश
Bokaro News: चास प्रतिनिधि। चास नगर निगम क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी, एसएस कॉलोनी सहित विभिन्न मोहल्लों में हल्की बारिश के बाद ही जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सड़कों और संपर्क पथों पर पानी भर जाने से स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया, जबकि दोपहिया वाहन चालकों को भी जोखिम उठाकर गुजरना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हर वर्ष बरसात में यही स्थिति बन जाती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की जाती। इन मोहल्लों में जल जमाव:क्षेत्र के 20 से अधिक मोहल्लों में जलजमाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है।
लगातार बारिश और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण इन मोहल्लों की सड़कें और गलियां पानी में डूब गई है। जिसमें राम नगर कॉलोनी, एसएस कॉलोनी, कृष्णापुरी, विवेकानंद पथ, नवचेतन कापरेटिव, बाबा नगर, स्वर्णकार मोहल्ला, इस्पात कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों में लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया है। घरों के आसपास पानी जमा रहने से स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलजमाव के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे लोगों में चिंता व्याप्त है।
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