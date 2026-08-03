Bokaro News: कुरा मोड़ के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, चार घायल
Bokaro News: कुरा मोड़ के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, चार घायलकुरा मोड़ के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, चार घायलकुरा मोड़ के पास दो बाइकों की आमने-साम
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के कुरा मोड़ स्थित बीबी महतो हाई स्कूल के समीप सोमवार दोपहर करीब दो बजे दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, होंडा शाइन मोटरसाइकिल (डब्ल्यूबी-56डब्ल्यू-2971) पर सवार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के केंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिंदुडीह गांव निवासी 25 वर्षीय गौतम महतो और 26 वर्षीय सुभाष महतो नई मोटरसाइकिल खरीदने के लिए चास आ रहे थे। इसी दौरान चास की ओर से पुरुलिया जा रही बुलेट मोटरसाइकिल (डब्ल्यूबी-55एफ-4904) से उनकी बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि होंडा शाइन पर सवार गौतम महतो और सुभाष महतो के पैर टूट गए। वहीं बुलेट पर सवार दोनों युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि दुर्घटना के बाद बुलेट सवार घायलों को कौन और कहां इलाज के लिए ले गया, इसकी जानकारी पुलिस और स्थानीय लोगों को नहीं मिल सकी है। घटना की सूचना मिलते ही पिंड्राजोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल गौतम तथा सुभाष को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया है तथा मामले की जांच में जुट गई है। दुर्घटना के कारण कुछ देर तक एनएच-32 पर यातायात भी प्रभावित रहा।
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