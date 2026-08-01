Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: ओरमो के पास सड़क हादसा, बाइक सवार का पैर टूटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: ओरमो के पास सड़क हादसा, बाइक सवार का पैर टूटाओरमो के पास सड़क हादसा, बाइक सवार का पैर टूटाओरमो के पास सड़क हादसा, बाइक सवार का पैर टूटाओरमो के पास सड़

Bokaro News: ओरमो के पास सड़क हादसा, बाइक सवार का पैर टूटा

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। पेटरवार-कसमार पीडब्ल्यूडी मार्ग पर कसमार थाना क्षेत्र के ओरमो गांव के समीप शुक्रवार शाम हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र अंतर्गत बैतूल गांव निवासी पारस नाथ महतो (45) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पारस नाथ महतो कसमार से अपने घर लौट रहे थे। शाम करीब छह बजे ओरमो गांव के पास पहुंचने पर एक अन्य बाइक सवार ने उन्हें चकमा दे दिया, जिससे उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में उनका दाहिना पैर टूट गया तथा शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आईं।

घटना की सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल बोकारो रेफर कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की है। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Bokaro News Petarwar अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।