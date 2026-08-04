Bokaro News: हाईवे में दो बाइक की टक्कर में चार जख्मी
Bokaro News: हाईवे में दो बाइक की टक्कर में चार जख्मी बोकारो प्रतिनिधि पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र से गुजरने वाली टाटा धनबाद हाइवे में कुरा मोड़ स्थित बीबी महतो
Bokaro News: पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र से गुजरने वाली टाटा धनबाद हाइवे में कुरा मोड़ स्थित बीबी महतो हाई स्कूल के पास सोमवार को दो मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई। जिसमें वाहन सवार चार व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनमें से दो को पुलिस टीम ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिंदुडीह केंदा पुरुलिया निवासी 25 वर्षीय गौत्तम महतो व 26 वर्षीय सुभाष महतो मोटर संख्या डब्लूबी56डब्लू2971 से मोटरसाइकिल खरीदने चास आ रहे थे। इस क्रम में चास से पुरुलिया की ओर जा रही बुलेट मोटरसाइकिल संख्या डब्लूबी55एफ4904 की टक्कर हो गई।
पुरुलिया निवासी बाइक सवार जख्मी गौत्तम व सुभाष का पैर टुट गया। दोनों का सदर में इलाज चल रहा है, जबकि बुलेट सवार दो जख्मी घटनास्थ से कहां चले गए, किसी को पता नहीं।
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