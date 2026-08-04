Bokaro News: बोकारो जिला गतका प्रतियोगिता में 300 खिलाड़ियों ने दिखाया दम
Bokaro News: बोकारो जिला गतका प्रतियोगिता में 300 खिलाड़ियों ने दिखाया दमबोकारो जिला गतका प्रतियोगिता में 300 खिलाड़ियों ने दिखाया दमबोकारो जिला गतका प्रतियोगिता म
Bokaro News: डीपीएस चास में आयोजित दूसरे बोकारो जिला गतका प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के करीब 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. मनीषा तिवारी तथा विशिष्ट अतिथि पिट्स मॉडर्न स्कूल गोमिया के प्राचार्य बीएमएल दास थे। अतिथियों ने कहा कि गतका खेल कम समय में बोकारो के युवाओं के बीच लोकप्रिय हुआ है और इसके लिए बोकारो जिला गतका संघ बधाई का पात्र है। प्रतियोगिता के बालक वर्ग में एमजीएम स्कूल प्रथम, पिट्स मॉडर्न स्कूल गोमिया द्वितीय और डीपीएस चास तृतीय रहा। बालिका वर्ग में एमजीएम स्कूल प्रथम, डीपीएस चास द्वितीय तथा ओरिएंटल पब्लिक स्कूल तृतीय स्थान पर रहा।
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