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Bokaro News: विद्यार्थियों में पाठ्य पुस्तक व बैग का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: अंगवाली के राजकीय मवि में गुरुवार को कक्षा एक से आठ तक के दो सौ से अधिक विद्यार्थियों को स्कूल बैग और नोटबुक वितरित किए गए। कक्षा एक और दो के छात्रों को पाठ्य-पुस्तक भी दी गई। वितरण समारोह में मुखिया और शिक्षक मौजूद थे, जहां बच्चों को नियमित विद्यालय आने की प्रेरणा दी गई।

विद्यार्थियों में पाठ्य पुस्तक व बैग का वितरण
विद्यार्थियों में पाठ्य पुस्तक व बैग का वितरण

Bokaro News: अंगवाली। राजकीय मवि अंगवाली में गुरुवार को वर्ग एक से आठ तक के दो सौ से अधिक विद्यार्थियों को स्कूल बैग एवं नोटबुक का वितरण किया गया। वहीं सिर्फ वर्ग एक एवं दो के विद्यार्थियों के बीच पाठ्य-पुस्तक वितरित किए गये। मिली जानकारी के अनुसार वितरण व्यवस्था में मुखिया धर्मेंद्र कपरदार, एचएम शैलेश कुमार खन्ना, शिक्षक नौशाद अली, शिवचरण कपरदार, यमुना कपरदार व रूपेश कुमार महतो सहित अन्य उपस्थित थे। स्कूल बैग एवं पाठ्य-पुस्तक पाकर बच्चे काफी खुश दिखे। मुखिया ने छात्र, छात्राओं को नियमित रूप से विद्यालय आने को कहा।

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