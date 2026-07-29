Bokaro News: सावन आज से, केसरिया कपड़ा व पूजन सामग्री से पटा बाजार
Bokaro News: सावन आज से, केसरिया कपड़ा व पूजन सामग्री से पटा बाजार सावन आज से, केसरिया कपड़ा व पूजन सामग्री से पटा बाजारसावन आज से, केसरिया कपड़ा व पूजन सामग्री से
Bokaro News: गुरुवार से सावन माह की शुरुआत के साथ ही बोकारो शिवभक्ति के रंग में रंग गया है। शहर के दुंदीबाद बाजार समेत विभिन्न क्षेत्रों में कांवर, भगवा वस्त्र, पूजन सामग्री, गंगाजल लाने के लिए प्लास्टिक के बर्तन व अन्य सामग्री की दुकानें सज गई हैं। खरीदारी के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। दुकानदारों को सावन में कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। सुल्तानगंज से गंगाजल लाकर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए बोकारो से सीधी बस सेवा भी शुरू कर दी गई है। यात्री 650 रुपये किराया देकर सुल्तानगंज तक का सफर कर सकेंगे। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु रेलवे के माध्यम से भी सुल्तानगंज रवाना हो रहे हैं।
वहीं सावन को देखते हुए शहर के प्रमुख शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिरों में साफ-सफाई, रंग-रोगन व विशेष पूजा-अर्चना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सावन के पहले दिन से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। मंदिर समितियों की ओर से जलाभिषेक व पूजा को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं में पूरे माह भगवान शिव की आराधना को लेकर उत्साह का माहौल है। इस वर्ष सावन में चार सोमवारी पड़ेंगी। पहली सोमवारी तीन अगस्त, दूसरी 10 अगस्त, तीसरी 17 अगस्त व चौथी 24 अगस्त को होगी। इन तिथियों पर शिवालयों में विशेष भीड़ रहने की संभावना है।
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