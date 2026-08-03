Bokaro News: जिओ व जीने दो के सावन महोत्सव में कविता व सांस्कृतिक प्रतिभाओं का सम्मान
Bokaro News: बोकारो में स्वयं सेवी संस्था जिओ व जीने दो द्वारा सावन महोत्सव सह काव्य पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 40 महिलाओं ने भाग लिया। काव्य, नृत्य, गीत और फिटनेस प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार मिले। कार्यक्रम का संचालन कनक लता राय और सुभद्रा मिश्रा ने किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन दिया गया।
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। स्वयं सेवी संस्था जिओ व जीने दो की ओर से संयोजिका कनक लता राय के निर्देशन में सावन महोत्सव सह काव्य पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 40 महिलाओं व युवतियों ने भाग लिया। दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। संचालन कनक लता राय व सुभद्रा मिश्रा ने किया। काव्य पाठ प्रतियोगिता में सरोज पाण्डेय प्रथम, उषा देवघरिया द्वितीय व संजू गिरि तृतीय रहीं। एकल नृत्य प्रतियोगिता में तनया घोष ने पहला, वंशिका श्री ने दूसरा व रिंकू गिरि ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। एकल गीत प्रतियोगिता में ज्योति बिस्ट प्रथम, इंदू अग्रवाल द्वितीय व बबीता सिंह तृतीय रहीं।
सावन क्वीन प्रतियोगिता में तनया घोष विजेता व वंशिका श्री रनरअप चुनी गईं। बेस्ट कॉस्ट्यूम का पुरस्कार नीलम मिश्रा को मिला, जबकि फिटनेस प्रतियोगिता में विभा सिंह विजेता रहीं। कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका सुभद्रा मिश्रा, इंदू अग्रवाल, कनक लता राय, विभा झा, पुष्पा पाण्डेय, सत्या सिंह, अनिता किरण, शांता सिंह व कस्तूरी सिन्हा ने निभाई। विजेताओं को अनिता किरण, सुभद्रा मिश्रा, विभा झा व कनक लता राय ने सम्मानित किया। अंत में कनक लता राय ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
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