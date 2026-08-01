Bokaro News: मतदाता सूची से छूटा नाम तो 4 सितंबर तक मिलेगा मौका, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए विशेष निर्देश
Bokaro News: मतदाता सूची से छूटा नाम तो 4 सितंबर तक मिलेगा मौका, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए विशेष निर्देशमतदाता सूची से छूटा नाम तो 4 सितंबर तक मिलेगा मौका, उपा
Bokaro News: चास, प्रतिनिधि। चास में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की ओर से शुक्रवार को दो दिवसीय सावन मेले का शुभारंभ उत्साह और उल्लास के साथ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष गंगा भालोटिया ने फीता काटकर किया। इसके बाद समिति की पूर्व अध्यक्षों और विशिष्ट सदस्यों ने सामूहिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. उषा अग्रवाल ने किया। गणेश वंदना की मनमोहक प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। समिति की अध्यक्ष माया अग्रवाल ने सावन मेले के सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का कार्य करते हैं।
कार्यक्रम में सम्मान
इस अवसर पर समाज के मेधावी विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक एवं अन्य उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं बच्चों के लिए पर्यावरण संरक्षण विषय पर फैंसी ड्रेस और सोलो डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बच्चों ने पेड़, बादल, इंद्रधनुष और मोर का आकर्षक रूप धारण कर शानदार प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। प्रतियोगिता का मूल्यांकन वंदना मोदी और अंकिता जैन ने किया। कार्यक्रम में सचिव सुधा पिपुरिया, कोषाध्यक्ष उमा मानकसिया, मीडिया प्रभारी विनीता खंडेलवाल समेत समिति की कई सदस्याएं एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सावन मेले के पहले दिन विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया।
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