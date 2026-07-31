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Bokaro News: सावन के पहले दिन शिवालयों में किया गया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बेरमो में सावन का पावन मास गुरुवार से शुरू हो गया। शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। 'हर हर महादेव' और 'बोल बम' के जयकारों से क्षेत्र भक्तिमय हो गया। फुसरो नगर परिषद समेत विभिन्न प्रखंडों में पूजा अनवरत जारी रही।

Bokaro News: सावन के पहले दिन शिवालयों में किया गया जलाभिषेक

Bokaro News: बेरमो में मनभावन व पावन मास सावन गुरुवार से झूम के आया। क्षेत्र के सारे शिवालयों में जलाभिषेक को महिला-पुरुष श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगना शुरू हो गया था। इस दौरान हर हर महादेव व बोल बम के जयकारे गूंज रहे थे। ऐसे में इलाके का वातावरण भक्तिमय हो गया-शिवमय हो गया। फुसरो नगर परिषद तथा बेरमो, गोमिया, चंद्रपुरा, नावाडीह व पेटरवार प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में शिवालयों में शिवलंग पर जलाभिषेक किया गया। नगर परिषद फुसरो के नया रोड, नगर परिषद कार्यालय के सामने, पुराना बीडीओ आफिस, ढोरी स्टाफ क्वार्टर, करगली गेट, करगली बाजार, राम नगर, जवाहर नगर, सुभाष नगर व अन्य जगहों में पूजा की गई।

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पेटरवार प्रखंड के पिछरी, अंगवाली, चलकरी, मायापुर, चांदो आदि जगहों में पूजा की गई। अंगवाली उत्तरी के मंडपवारी चौक स्थित पौराणिक शिव मन्दिर में आचार्य राजेश चटर्जी व संतोष चटर्जी, दक्षिणी में यहां से चार किमी दूर वनक्षेत्र स्थित महादेव पत्थर धाम में रामपद बाबा, राजू चटर्जी, बेहरागोडा मंदिर में शिवकुमार, पिछरी दक्षिणी के छपरडीह स्थित ख़ांजो नदी किनारे अर्धगेश्वरनाथ मंदिर में आचार्य गौर बाबा द्वारा श्रद्धालु महिला-पुरुष भक्तों को पूजा कराई गई।

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