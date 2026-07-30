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Bokaro News: संकुल अंतर्गत विद्यालयों के प्रधानाचार्यों व सचिवों ने चर्चा की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: फुसरो में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के स्टॉफ क्वार्टर में संकुल स्तरीय प्रधानाचार्य बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानाचार्य सुधीर सिंह एवं सचिव अमित सिंह द्वारा मां सरस्वती का पूजन किया गया। आगामी 5 अगस्त को होने वाली प्रश्न मंच प्रतियोगिता की तैयारियों पर चर्चा की गई। सभी प्रधानाचार्यों ने समन्वय स्थापित कर आयोजन को सफल बनाने का संकल्प लिया।

Bokaro News: संकुल अंतर्गत विद्यालयों के प्रधानाचार्यों व सचिवों ने चर्चा की

Bokaro News: फुसरो, प्रतिनिधि। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्टॉफ क्वार्टर ढोरी में गुरुवार को संकुल स्तरीय प्रधानाचार्य बैठक की गई। अनपति देवी सरस्वती शिशु मंदिर फुसरो के प्रधानाचार्य सुधीर सिंह व सचिव अमित सिंह तथा स्थानीय विद्यालय के सचिव सुमित बंसल द्वारा माता सरस्वती की तस्वीर पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर शुरूआत की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य परमानन्द सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। आगामी 5 अगस्त को संकुल स्तरीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा कीग ई। सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन, विभिन्न विद्यालयों की सहभागिता, दायित्व निधारण तथा आवश्यक व्यवस्थाओं पर बात रखी गईl सभी प्रधानाचार्यों ने अपने अपने सुक्षाव प्रस्तुत किए तथा आपसी समन्वय के साथ प्रतियोगिता को भव्य एवं अनुशासित रूप आयोजित करने का संकल्प लिया।

कस्तूरबा श्री विद्या निकेतन ढोरी की प्रधानाचार्या रूमी सरकार व सचिव धीरज पांडेय, तुपकाडीह के प्रधानाचार्य मंटू गिरी, मकोली के प्रधानाचार्य गणेश पाल, संडे बाजार के प्रधानाचार्य लक्ष्मण ठाकुर, अंगवाली के प्रधानाचार्य युगल किशोर महतो, चलकरी के प्रधानाचार्य रामपुकार राम व जरीडीह बाजार के प्रभारी प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र झा शामिल रहे।

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