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Bokaro News: रौनियार वैश्य समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बोकारो के बिरसा आश्रम में रौनियार वैश्य समाज द्वारा नवनिर्वाचित जिला पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण प्रसाद गुप्ता ने समाज की एकता और संगठन की बात की। नए पदाधिकारियों ने समाजहित में शिक्षा एवं जागरूकता के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। समारोह में कई सदस्य और वरिष्ठजन उपस्थित थे।

Bokaro News: रौनियार वैश्य समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान

Bokaro News: बोकारो प्रतिनिधि। नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रम में रविवार को रौनियार वैश्य समाज बोकारो जिला की ओर से नवनिर्वाचित जिला पदाधिकारियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण प्रसाद गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव प्रसाद साहू व प्रदेश महासचिव बैजनाथ प्रसाद गुप्ता मौजूद रहे। अतिथियों का पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण प्रसाद गुप्ता ने कहा कि समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता व संगठन है। सभी लोगों को शिक्षा, सामाजिक सेवा व युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने व समाजहित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

जिला अध्यक्ष श्याम बाबू गुप्ता ने कहा कि नई टीम समाज के विश्वास पर पूरी निष्ठा से खरा उतरने का प्रयास करेगी। शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, युवाओं की भागीदारी व समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया जाएगा। समारोह में जिला अध्यक्ष श्याम बाबू गुप्ता, उपाध्यक्ष रविन्द साह, महासचिव राजू मोहन, सचिव प्रेम कुमार गुप्ता व विजय कुमार गुप्ता, उप सचिव नगीना प्रसाद व संजय गुप्ता तथा कोषाध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता को सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठजन, युवा व सदस्य उपस्थित रहे।

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