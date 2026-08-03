Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: रौनियार वैश्य समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: बोकारो के बिरसा आश्रम में रौनियार वैश्य समाज ने नवनिर्वाचित जिला पदाधिकारियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण प्रसाद गुप्ता ने समाज की एकता और संगठन की ताकत पर जोर दिया। सभी को शिक्षा और सामाजिक सेवा के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया गया।

Bokaro News: रौनियार वैश्य समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रम में रविवार को रौनियार वैश्य समाज बोकारो जिला की ओर से नवनिर्वाचित जिला पदाधिकारियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण प्रसाद गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव प्रसाद साहू व प्रदेश महासचिव बैजनाथ प्रसाद गुप्ता मौजूद रहे। अतिथियों का पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता व संगठन है। सभी लोगों को शिक्षा, सामाजिक सेवा व युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने व समाजहित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

ये भी पढ़ें:वैश्य सम्मेलन में गूंजा सामाजिक एकजुटता का संदेश, राजनीतिक भागीदारी पर मंथन

जिलाध्यक्ष श्याम बाबू गुप्ता ने कहा कि नई टीम समाज के विश्वास पर पूरी निष्ठा से खरा उतरने का प्रयास करेगी। शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, युवाओं की भागीदारी व समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया जाएगा। समारोह में उपाध्यक्ष रविन्द साह, महासचिव राजू मोहन, सचिव प्रेम कुमार गुप्ता व विजय कुमार गुप्ता, उप सचिव नगीना प्रसाद व संजय गुप्ता तथा कोषाध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता को सम्मानित किया गया। मौके पर समाज के वरिष्ठजन, युवा व सदस्य उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Bokaro News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।