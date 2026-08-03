Bokaro News: रौनियार वैश्य समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित
Bokaro News: बोकारो के बिरसा आश्रम में रौनियार वैश्य समाज ने नवनिर्वाचित जिला पदाधिकारियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण प्रसाद गुप्ता ने समाज की एकता और संगठन की ताकत पर जोर दिया। सभी को शिक्षा और सामाजिक सेवा के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया गया।
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रम में रविवार को रौनियार वैश्य समाज बोकारो जिला की ओर से नवनिर्वाचित जिला पदाधिकारियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण प्रसाद गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव प्रसाद साहू व प्रदेश महासचिव बैजनाथ प्रसाद गुप्ता मौजूद रहे। अतिथियों का पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता व संगठन है। सभी लोगों को शिक्षा, सामाजिक सेवा व युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने व समाजहित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
जिलाध्यक्ष श्याम बाबू गुप्ता ने कहा कि नई टीम समाज के विश्वास पर पूरी निष्ठा से खरा उतरने का प्रयास करेगी। शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, युवाओं की भागीदारी व समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया जाएगा। समारोह में उपाध्यक्ष रविन्द साह, महासचिव राजू मोहन, सचिव प्रेम कुमार गुप्ता व विजय कुमार गुप्ता, उप सचिव नगीना प्रसाद व संजय गुप्ता तथा कोषाध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता को सम्मानित किया गया। मौके पर समाज के वरिष्ठजन, युवा व सदस्य उपस्थित रहे।
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