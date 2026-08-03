Bokaro News: चालक पर सड़क दुर्घटना का केस दर्ज
Bokaro News: बोकारो के राणा प्रताप नगर चास की निवासी ज्योत्सना कुमारी ने सड़क दुर्घटना के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपी चालक नीतीश कोड़ा ने 30 जुलाई को तेज गति से चलाते हुए ज्योत्सना को धक्का मारा जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। सड़क दुर्घटना की शिकार राणा प्रताप नगर चास निवासी ज्योत्सना कुमारी के लिखित आवेदन पर चास पुलिस ने रविवार को सड़क दुर्घटना का प्राथमिकी दर्ज किया है। मामले में वाहन संख्या डब्ल्यूबी02एबी7561 के चालक चंद्रपुरा निवासी नीतीश कोड़ा को आरोपी बनाया गया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी चालक ने 30 जुलाई को बाईपास रोड स्थित दास म्यूजिकल के सामने उन्हें तेजी व लापरवाही से धक्का मार दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। अस्पताल में इलाज के उपरांत उन्होंने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
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