Bokaro News: आजसू युवा मोर्चा के महाधिवेशन की तैयारियों पर समीक्षा
Bokaro News: आजसू युवा मोर्चा के महाधिवेशन की तैयारियों पर समीक्षा आजसू युवा मोर्चा के महाधिवेशन की तैयारियों पर समीक्षाआजसू युवा मोर्चा के महाधिवेशन की तैयारियों
Bokaro News: चास, प्रतिनिधि। चास प्रखंड के कुरा मोड़ में मंगलवार को आजसू पार्टी चंदनकियारी विधानसभा स्तरीय युवा मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व विधायक डॉ. लम्बोदर महतो एवं बोकारो जिलाध्यक्ष सचिन महतो मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में 7 और 8 अगस्त को जमशेदपुर में होने वाले आजसू युवा मोर्चा के महाधिवेशन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। पूर्व विधायक डॉ. लम्बोदर महतो ने कहा कि महाधिवेशन संगठन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगा तथा युवाओं की भूमिका को और सशक्त बनाएगा। वहीं जिलाध्यक्ष सचिन महतो ने कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में जमशेदपुर पहुंचकर महाधिवेशन को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया।
बैठक में संगठनात्मक रणनीति, कार्यकर्ताओं की भागीदारी और जनसंपर्क अभियान को लेकर विचार-विमर्श किया गया। मौके पर अशोक महतो, रतन कुमार महतो, नवीन कुमार सिंह सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद
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