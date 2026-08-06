Bokaro News: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लंबित 4366 लंबित आवेदन तीन में करें निष्पादित

Bokaro News: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लंबित 4366 लंबित आवेदन तीन में करें निष्पादितप्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लंबित 4366 लंबित आवेदन तीन में करें निष

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। समाहरणालय सभागार में अजय नाथ झा की अध्यक्षता में बुधवार को समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं समेकित बाल विकास सेवा-आईसीडीएस) से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मौके पर उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डॉ सुमन गुप्ता समेत सभी सीडीपीओ/एवं एलएस आदि उपस्थित थे। बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सामर ऐप, पोषण ट्रैकर ऐप, आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न लंबित मामलों की परियोजनावार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सीडीपीओ को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से न्यूनतम पांच पात्र लाभुकों के आवेदन ऑनलाइन कराना सुनिश्चित करें। योजना के तहत ड्यू लिस्ट में लंबित 4,366 आवेदनों का शीघ्र निष्पादन किया जाए। इनमें 356 आवेदन अगले 30 दिनों के भीतर लैप्स होने की स्थिति में हैं।

बच्चों की इंट्री सामर ऐप में करें सामर ऐप की समीक्षा के दौरान डीसी ने निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित सभी बच्चों की प्रविष्टि सामर ऐप में अनिवार्य रूप से की जाए। साथ ही कुपोषित बच्चों से संबंधित सभी लंबित फॉलो-अप कार्यों का दस दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। पोषण चक्र ऐप की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से ऐप पर संचालित हों तथा सभी पात्र बच्चों को हॉट कुक्ड मील (एचसीएम) उपलब्ध कराया जाए। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को आईसीडीएस के सभी एजेंडों की सेक्टरवार साप्ताहिक समीक्षा करने का निर्देश दिया।

नियमित करें आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने तथा महिला पर्यवेक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित कार्यदायी एजेंसियों को सभी स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने का निर्देश दिया।