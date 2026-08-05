Bokaro News: कॉलोनी में सुअरों के मंडराने से परेशानी
Bokaro News: चंद्रपुरा के मकोली सेंट्रल कालोनी में सुअरों की मौजूदगी से स्थानीय निवासी परेशान हैं। यहां के लोग सुअर के मांस का कारोबार करते हैं, जिससे जलाने पर बदबू फैलती है। इसके अलावा, आवासीय क्षेत्र में सुअरों के मंडराने से भी लोगों को दिक्कत हो रही है। निवासियों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की।
Bokaro News: चंद्रपुरा। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के मकोली सेंट्रल कालोनी व आसपास सुअर के कारण वहां रहने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर कई लोग सुअर के मांस का कारोबार करते हैं। मांस काटने के पहले उसको जलाया जाता है। जिसके कारण इसकी बदबू चारों और फैलती है और इससे सभी को परेशानी होती है। आवासीय कालोनी में सुअरों के मंडराने से भी यहां के लोग परेशान हैं। स्थानीय जनों ने फुसरो नगर परिषद प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन से इस पर रोक लगाने की मांग की है।
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