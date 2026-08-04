Bokaro News: ब्रह्मर्षि परिवार सेक्टर 9 की क्षेत्रीय बैठक संपन्न

Bokaro News: ब्रह्मर्षि परिवार के सेक्टर 9 की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन सेक्टर 9 बी में बैजनाथ प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान क्षेत्र में संगठन के सुचारू संचालन, सामाजिक कार्यों को गति देने व समाज के विकास के लिए गहन विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर सर्वसम्मति से सेक्टर 9 के लिए 21 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। गठित समिति में बैजनाथ प्रसाद शर्मा को संयोजक व अवधेश कुमार सिंह को सह-संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति के अन्य सदस्यों में सुशील कुमार ठाकुर, प्रमोद कुमार सिंह, आर्यन कुमार, संजय कुमार शर्मा ,नवल शर्मा, एसएन शर्मा, प्रमोद कुमार, अवनीत कुमार राज, अभय कुमार चौधरी, राम प्रवेश सिंह, सुनील कुमार, प्रवीण कुमार, संदीप कुमार चौधरी, प्रभात कुमार,अभय प्रसाद,संतोष कुमारी चौधरी को शामिल किया गया है।