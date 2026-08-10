Bokaro News: डॉ. राजेंद्र प्रसाद पब्लिक स्कूल में राखी बनाने की प्रतियोगिता

Bokaro News: डॉ. राजेंद्र प्रसाद पब्लिक स्कूल में राखी बनाने की प्रतियोगिताडॉ. राजेंद्र प्रसाद पब्लिक स्कूल में राखी बनाने की प्रतियोगिताअडॉ. राजेंद्र प्रसाद पब्लि

Bokaro News: डॉ. राजेंद्र प्रसाद पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 रानीपोखर में डाकघर के सहयोग से सोमवार को सेमिनार हॉल में राखी बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8 तक के 36 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने बड़े जोश और रचनात्मकता के साथ हमारे देश के वीर सैनिकों को प्रेम और सम्मान समर्पित करते हुए सुंदर हस्तनिर्मित राखियां बनाईं।

प्रतिभागियों के नाम प्रतिभागियों में कक्षा एक से सिद्धु सोरेन, साक्षी कुमारी, इशिका दत्ता, परी कुमारी ,कक्षा 2 त्रिदेव राजहंस, कक्षा चार आरुही कुमारी, सोहेल रजा, सोफिया नाज, आरती कुमारी, दर्पण कुमारी ,कक्षा पांच दानिश अहमद, आदित्य कुमार, अमरदीप, रामानुज सिंह, आदित्य कुमार मंडल, रेशम, अबसार कुमार, प्रिंस कुमार ,कक्षा छह स्वाति ओझा, रानी कुमारी, पंकज साव, अंजनी राजहंस, भाग्य श्री, शीतला एल मुर्मू, किरण कुमारी, रेशमा कुमारी, नव्या कुमारी, सात्विका श्री, मुस्कान कुमारी ,कक्षा सात साक्षी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, कक्षा आठ से खुशी कुमारी, अनुष्का कुमारी, राजश्री कुमारी, नितु कुमारी शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन साक्षी कुमारी ने की।

स्कूल प्रशासन की भूमिका स्कूल के प्राचार्य डॉ मुकेश कुमार ने इस पहल को आयोजित करने और छात्रों को रक्षा बंधन की भावना और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए इंडिया पोस्ट ऑफिस के प्रति आभार व्यक्त किया। हेड पोस्ट आफिस से मार्केटिंग एक्सक्युटिव कौशल कुमार उपाध्याय व राकेश सोरेन ने छात्रों द्वारा प्रदर्शित प्रयासों और प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने बच्चों को ऐसी सार्थक गतिविधियों के माध्यम से सशस्त्र बलों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।