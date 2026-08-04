Bokaro News: जनता दरबार में 10 से अधिक मामलों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा
Bokaro News: जनता दरबार में 10 से अधिक मामलों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा, गरगा नदी अतिक्रमण की समीक्षाजनता दरबार में 10 से अधिक मामलों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा, गरगा नदी अ
Bokaro News: चास, प्रतिनिधि। चास अंचल परिसर में मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता अंचलाधिकारी सेवा राम साहू ने की।
जनता दरबार में समस्याओं का समाधान
जनता दरबार में पहुंचे लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उन्होंने कई मामलों में त्वरित कार्रवाई कराई। इस दौरान 10 से अधिक आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। अंचलाधिकारी ने लोगों को आश्वस्त किया कि वे अपनी व्यक्तिगत एवं क्षेत्रीय समस्याओं को बिना किसी संकोच के प्रशासन के समक्ष रखें, ताकि उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने राजस्व उप निरीक्षकों को निर्देश दिया कि प्राप्त सभी आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया जाए।
सीओ की अतिक्रमण मामले की समीक्षा
जनता दरबार के बाद सीओ ने गरगा नदी अतिक्रमण मामले की समीक्षा की। उन्होंने अंचल स्तर पर गठित टीम से अब तक की गई मापी और कार्रवाई की जानकारी ली। विशेष रूप से हल्का-3 और हल्का-7 में अमीन द्वारा तैयार की गई मापी रिपोर्ट तथा उसके आधार पर जारी नोटिसों की स्थिति की समीक्षा की गई। सीओ ने नदी की भूमि पर बने मकानों, दुकानों और अन्य निर्माणों को चिन्हित कर स्पष्ट निशान लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही चेतावनी दी कि कार्य में शिथिलता बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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