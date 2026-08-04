Bokaro News: जेपीएससी-जेएसएससी में कथित धांधली के विरोध में जेएलकेएम का महाधरना

जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार महतो की अध्यक्षता में आयोजित इस एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी, युवा एवं आमजन शामिल हुए। धरना के दौरान प्रतिभागियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं से युवाओं का भरोसा प्रभावित हो रहा है और उनके भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

मुख्य मांगें

महाधरना के माध्यम से मोर्चा ने कई प्रमुख मांगें रखीं। इनमें विवादित प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने, कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की मांग शामिल है। इसके अलावा लंबित नियुक्ति प्रक्रियाओं के लिए शीघ्र विज्ञापन जारी कर स्पष्ट परीक्षा कैलेंडर घोषित करने की भी मांग उठाई गई। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर योग्य अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की। कार्यक्रम में अर्जुन रजवार, विजय सिंह, कृष्णा महतो, डॉ. जयदेव कुमार महतो, बप्पी मिश्रा, उत्पल मंडल, पिंटू कुमार महतो, शमसुद्दीन अंसारी, शहदेव महतो, अजय महतो, आरिज हुसैन, अफसर अंसारी, सुनीता कुमारी, सोमनाथ शेखर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे।