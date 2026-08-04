Bokaro News: जैनामोड़–फुसरो मार्ग की बदहाली पर भाजपा का धरना, 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
Bokaro News: जैनामोड़-फुसरो मार्ग की बदहाली पर भाजपा का धरना, 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनीजैनामोड़–फुसरो मार्ग की बदहाली पर भाजपा का धरना, 15
Bokaro News: जैनामोड़ -फुसरो मार्ग की जर्जर स्थिति और लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के विरोध में सोमवार को भाजपा ने जैनामोड़ फोरलेन पर एक दिवसीय धरना दिया। धरना में पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल, पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडेय, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र राज, भाजयुमो जिलाध्यक्ष विनोद महतो सहित कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि जैनामोड़-फुसरो मार्ग की बदहाल स्थिति क्षेत्र के विकास में बड़ी बाधा बन गई है। सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण लोगों को रोजाना परेशानी और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
भाजपा नेताओं ने सरकार से अविलंब सड़क निर्माण कार्य शुरू कर सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण सड़क उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर प्रशासन ने ठोस पहल नहीं की तो चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। धरना के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को मांगपत्र सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे।
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