Bokaro News: स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के विरोध में टांड बालीडीह में महिलाओं ने की बैठक
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Bokaro News: जैनामोड,प्रतिनिधि। जरीडीह प्रखंड के टांडबालीडीह पंचायत भवन में रविवार को जबरन बिजली स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में ग्रामीण महिलाओ की बैठक संपन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता शायमा खातून उर्फ पिंकी ने की। बैठक में मुख्य रुप से पंसस विनिता देवी व नसीमा खातून, रिंकू कुमारी,प्रतिमा देवी, गीता मुर्मू, उषा देवी, अंजली देवीं, धिरेंद्र नाथ गोस्वामी, अशोक यादव, पूर्व पंसस मागन कपरदार, एनुल सौदागर आदि शामिल थे। बैठक के दौरान बिजली विभाग द्वारा जबरन स्मार्ट मीटर लगाने व मनमाना बिल देने का आरोप लगाया गया। महिलाओ ने कहा कि पूरे पंचायत में स्मार्ट मीटर लगाने नहीं दिया जायेगा। लगे स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर आन्दोलन के तहत बियाडा आफिस के समीप विद्युत कार्यालय में जलाने का प्रस्ताव लिया गया।
पूरे पंचायत के विद्युत उपभोक्ता कनेक्शन कटवा कर सड़क पर उतर कर आंदोलन करने का निर्णय लिया। मौके पर पूनम देवी, फातमा बीबी, शारदा देवी, नाजमा खातून, रूकशानाखातून, विद्या देवी, अजमीरी बानू, भारती देवी, रबिना प्रवीण, शायरा बानू, गुलशन बीबी, तबसुम प्रवीण, सोनी कुमारी, पुष्पा देवी सहित अन्य महिलाएं शामिल थी।
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