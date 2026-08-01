Bokaro News: जेपीएससी परीक्षा अनियमितता के खिलाफ भाजयुमो का प्रदर्शन

Bokaro News: बोकारो वरीय संवाददाता। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती घोटालों के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) बोकारो जिला के बैनर तले शनिवार को उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा एवं भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने कहा कि जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। उन्होंने मांग की कि पेपर लीक और भर्ती घोटालों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए तथा युवाओं के साथ हुए अन्याय की भरपाई के लिए सरकार शीघ्र और ठोस कदम उठाए। वक्ताओं ने कहा झारखंड के लाखों युवा लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रिया में देरी और भ्रष्टाचार के कारण मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं。