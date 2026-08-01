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Bokaro News: जेपीएससी परीक्षा अनियमितता के खिलाफ भाजयुमो का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: जेपीएससी परीक्षा अनियमितता के खिलाफ भाजयुमो का प्रदर्शन, उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर सौंपा ज्ञापनजेपीएससी परीक्षा अनियमितता के खिलाफ भाजयुमो का प्रद

Bokaro News: जेपीएससी परीक्षा अनियमितता के खिलाफ भाजयुमो का प्रदर्शन

Bokaro News: बोकारो वरीय संवाददाता। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती घोटालों के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) बोकारो जिला के बैनर तले शनिवार को उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा एवं भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने कहा कि जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। उन्होंने मांग की कि पेपर लीक और भर्ती घोटालों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए तथा युवाओं के साथ हुए अन्याय की भरपाई के लिए सरकार शीघ्र और ठोस कदम उठाए। वक्ताओं ने कहा झारखंड के लाखों युवा लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रिया में देरी और भ्रष्टाचार के कारण मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं。

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प्रदर्शन का उद्देश्य

नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा और उनके अधिकारों की लड़ाई लगातार जारी रखेगा। इसके बाद भाजयुमो के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वर्ष 2019 के बाद आयोजित सभी जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने तथा भविष्य में पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की गई। प्रदर्शन में भाजयुमो जिला अध्यक्ष विनोद कुमार, कुमार अमित, अर्जुन सिंह, अविनाश कुमार सहित भाजपा, युवा मोर्चा एवं महिला मोर्चा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भाजयुमो ने क्यों प्रदर्शन किया?
भाजयुमो ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती घोटालों के विरोध में प्रदर्शन किया।
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