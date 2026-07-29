Bokaro News: स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ 31 जुलाई को महाधरना
Bokaro News: स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ 31 जुलाई को महाधरनास्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ 31 जुलाई को महाधरनास्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। स्वास्थ्य विभाग में कथित भ्रष्टाचार, 37 लिपिकों के स्थानांतरण में अनियमितता तथा सिविल सर्जन की कार्यशैली के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति ने 31 जुलाई को सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय महाधरना आयोजित करने की घोषणा की है।
महाधरना की रूपरेखा
बुधवार को चास में आयोजित प्रेस वार्ता में कार्यक्रम संयोजक एवं वार्ड पार्षद गायत्री देवी महतो ने बताया कि महाधरना में चास नगर निगम के कई वार्ड पार्षदों के साथ सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आठ माह पूर्व स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
सिविल सर्जन पर आरोप
गायत्री देवी महतो ने आरोप लगाया कि सिविल सर्जन का आवासीय परिसर भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है तथा वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई जानी चाहिए। समिति के सह संयोजक एवं वार्ड पार्षद राहुल कुमार ने कहा कि धरना के दौरान सदर अस्पताल में जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता, आयुष्मान भारत योजना में कथित मनमानी, सीएस कार्यालय व आईडीएसपी में वर्षों से जमे कर्मियों को हटाने तथा 37 लिपिकों के स्थानांतरण में अनियमितता जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। प्रेस वार्ता में अभय कुमार मुन्ना, बालकृष्ण मुरारी, जसमीत सिंह सोढ़ी, अशोक जगनानी, प्रमोद कुमार, विकास कुमार महतो समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
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