Bokaro News: नर्रा में प्रखंड स्तरीय करम महोत्सव की तैयारी शुरू

Bokaro News: चंद्रपुरा। चंद्रपुरा प्रखंड के नर्रा पंचायत के बुधनी बाजार स्थित झारखंड मेला मैदान में प्रखंड स्तरीय करम महोत्सव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिा आयोजन समिति का गठन किया जा चुका है। समिति में संयोजक में नर्रा मुखिया निरंजन महतो एवं देवंती देवी, संरक्षक में दशरथ महतो एवं विशेश्वर पांडेय, अध्यक्ष में विक्रम महतो, उपाध्यक्ष में महेंद्र सिंह, सुरेश निराला, जगदीश महतो, गोपाल ठाकुर एवं चुरामन ठाकुर, सचिव में अनिल महतो, उप सचिव में बिरजू नायक व कोषाध्यक्ष में सुमन कुमार महतो के अलावा 21 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्य भी सक्रिय रहेंगे। पूर्व मुखिया गौरी शंकर महतो, सुभाष महतो, सुरेश महतो, रोजगार सेवक मनोज साव, राजकुमार महतो, बबलू महतो, अशोक महतो, जयनंदन महतो, रवि कुमार, मनोज महतो, राहुल महतो आदि भी सक्रिय रहेंगे।