Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: नर्रा में प्रखंड स्तरीय करम महोत्सव की तैयारी शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: चंद्रपुरा प्रखंड के नर्रा पंचायत में बुधनी बाजार स्थित झारखंड मेला मैदान में करम महोत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। आयोजन समिति का गठन हुआ है, जिसमें मुखिया निरंजन महतो, अध्यक्ष विक्रम महतो और अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है। इस महोत्सव में कुल 21 सदस्यीय कार्यकारिणी सक्रिय रहेगी।

Bokaro News: नर्रा में प्रखंड स्तरीय करम महोत्सव की तैयारी शुरू

Bokaro News: चंद्रपुरा। चंद्रपुरा प्रखंड के नर्रा पंचायत के बुधनी बाजार स्थित झारखंड मेला मैदान में प्रखंड स्तरीय करम महोत्सव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिा आयोजन समिति का गठन किया जा चुका है। समिति में संयोजक में नर्रा मुखिया निरंजन महतो एवं देवंती देवी, संरक्षक में दशरथ महतो एवं विशेश्वर पांडेय, अध्यक्ष में विक्रम महतो, उपाध्यक्ष में महेंद्र सिंह, सुरेश निराला, जगदीश महतो, गोपाल ठाकुर एवं चुरामन ठाकुर, सचिव में अनिल महतो, उप सचिव में बिरजू नायक व कोषाध्यक्ष में सुमन कुमार महतो के अलावा 21 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्य भी सक्रिय रहेंगे। पूर्व मुखिया गौरी शंकर महतो, सुभाष महतो, सुरेश महतो, रोजगार सेवक मनोज साव, राजकुमार महतो, बबलू महतो, अशोक महतो, जयनंदन महतो, रवि कुमार, मनोज महतो, राहुल महतो आदि भी सक्रिय रहेंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Chandrapura Bokaro News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।