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Bokaro News: दो दिवसीय सावन मेले की तैयारियां पूरी, 31 जुलाई से होगा आयोजन

By Hindustan | Bureau
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Bokaro News: दो दिवसीय सावन मेले की तैयारियां पूरी, 31 जुलाई से होगा आयोजन

Bokaro News: चास, प्रतिनिधि। चास मारवाड़ी महिला समिति की ओर से आयोजित दो दिवसीय सावन मेले की तैयारियों को लेकर गुरुवार को समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति की अध्यक्ष माया अग्रवाल ने की। उन्होंने बताया कि सावन मेला 31 जुलाई एवं 1 अगस्त को आयोजित होगा। मेले का शुभारंभ प्रतिदिन सुबह 11 बजे किया जाएगा, जबकि शाम 4 बजे से 7 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बैठक में मेले के विभिन्न स्टॉलों की व्यवस्था एवं संचालन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मेले में राखी, कुर्ती, साड़ी, गिफ्ट आइटम्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के आकर्षक स्टॉल लगाए जाएंगे।

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इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष आकर्षण भी रहेंगे। खानपान के शौकीनों के लिए पापड़, चिप्स तथा विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। समिति की ओर से शहरवासियों से बड़ी संख्या में मेले में शामिल होकर खरीदारी करने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने की अपील की गई।

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