Bokaro News: गुरु रविदास जयंती वर्ष पर कलश वंदन अभियान की तैयारी
Bokaro News: गुरु रविदास जयंती वर्ष पर कलश वंदन अभियान की तैयारी गुरु रविदास जयंती वर्ष पर कलश वंदन अभियान की तैयारी गुरु रविदास जयंती वर्ष पर कलश वंदन अभियान की त
Bokaro News: बोकारो प्रतिनिधि। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले भव्य कलश वंदन अभियान की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, बोकारो जिला की बैठक सोमवार को परिसदन में जिलाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र राज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 4 अगस्त को रांची से आने वाली पावन कलश यात्रा के स्वागत, भ्रमण मार्ग और कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष ने बताया कि कलश यात्रा का बोकारो जिले में पेटरवार, जैनामोड़, नया मोड़ तथा सेक्टर-4 स्थित संत रविदास मोड़ पर भव्य स्वागत किया जाएगा। विभिन्न स्थानों पर पुष्पवर्षा, पूजन-अर्चन और श्रद्धा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
बैठक में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जयदेव राय सहित कई भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।