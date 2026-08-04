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Bokaro News: गुरु रविदास जयंती वर्ष पर कलश वंदन अभियान की तैयारी

By Hindustan | Bureau
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Bokaro News: गुरु रविदास जयंती वर्ष पर कलश वंदन अभियान की तैयारी गुरु रविदास जयंती वर्ष पर कलश वंदन अभियान की तैयारी गुरु रविदास जयंती वर्ष पर कलश वंदन अभियान की त

Bokaro News: गुरु रविदास जयंती वर्ष पर कलश वंदन अभियान की तैयारी

Bokaro News: बोकारो प्रतिनिधि। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले भव्य कलश वंदन अभियान की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, बोकारो जिला की बैठक सोमवार को परिसदन में जिलाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र राज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 4 अगस्त को रांची से आने वाली पावन कलश यात्रा के स्वागत, भ्रमण मार्ग और कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष ने बताया कि कलश यात्रा का बोकारो जिले में पेटरवार, जैनामोड़, नया मोड़ तथा सेक्टर-4 स्थित संत रविदास मोड़ पर भव्य स्वागत किया जाएगा। विभिन्न स्थानों पर पुष्पवर्षा, पूजन-अर्चन और श्रद्धा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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बैठक में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जयदेव राय सहित कई भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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