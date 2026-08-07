Bokaro News: करम महोत्सव की तैयारी को समिति सक्रिय
Bokaro News: चंद्रपुरा के नर्रा पंचायत में बुधनी बाजार स्थित झारखंड मेला मैदान में प्रखंड स्तर पर करम महोत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। समिति में संयोजक, संरक्षक और कार्यकारिणी सदस्य शामिल हैं, जो इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
Bokaro News: चंद्रपुरा। प्रखंड के नर्रा पंचायत के बुधनी बाजार स्थित झारखंड मेला मैदान में प्रखंड स्तरीय करम महोत्सव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। समिति में संयोजक में नर्रा मुखिया निरंजन महतो एवं देवंती देवी, संरक्षक में दशरथ महतो एवं विशेश्वर पांडेय, अध्यक्ष में विक्रम महतो, उपाध्यक्ष में महेंद्र सिंह, सुरेश निराला, जगदीश महतो, गोपाल ठाकुर एवं चुरामन ठाकुर, सचिव में अनिल महतो, उप सचिव में बिरजू नायक व कोषाध्यक्ष में सुमन कुमार महतो के अलावा 21 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्य भी सक्रिय रहेंगे।
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