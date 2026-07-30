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Bokaro News: अवैध कोयला तस्कर सेक्टर नौ से गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: अवैध कोयला तस्कर सेक्टर नौ से गिरफ्तार चित्र परिचय, बोकारो प्रतिनिधि बालीडीह ओपी पुलिस ने गुरुवार को अवैध कोयला तस्कर यशवंत सिंह को गिरफ्तार कर

Bokaro News: अवैध कोयला तस्कर सेक्टर नौ से गिरफ्तार

Bokaro News: बालीडीह ओपी पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी यशवंत सिंह को गुरुवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने उसे हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर-9 बी, स्ट्रीट-16 स्थित आवास संख्या 1309 से दबोचा। हेडक्वार्टर डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि वर्ष 2024 में अवैध खनन से निकले कोयले के भंडारण एवं उसके अवैध कारोबार के आरोप में आरोपी के विरुद्ध कोल अधिनियम के तहत बालीडीह ओपी में मामला दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद से वह लगातार फरार चल रहा था।डीएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अपने सेक्टर-9 स्थित आवास पर मौजूद है।

सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि अवैध खनन एवं कोयले के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध आगे भी अभियान जारी रहेगा तथा ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

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