Bokaro News: लंबे समय से फरार वारंटी हुरलुंग से गिरफ्तार
Bokaro News: गोमिया में, एसपी नाथू सिंह मीना के निर्देश पर पुलिस ने लंबे समय से फरार वारंटी रविन्द्र साव को गिरफ्तार किया। उसे उसके पैतृक गांव हुरलुंग से पकड़ा गया। यह छापामारी अभियान चतरोचट्टी थाना प्रभारी शशि शेखर के नेतृत्व में संचालित किया गया था। टीमें एसटी केस संख्या-373/2018 के तहत काम कर रही थीं।
Bokaro News: गोमिया। एसपी नाथू सिंह मीना के निर्देश पर जिले में फरार वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चतरोचट्टी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना प्रभारी शशि शेखर के नेतृत्व में चलाए गए छापामारी अभियान के दौरान एसटी केस संख्या-373/2018 एवं चतरोचट्टी थाना कांड संख्या 07/18 के वारंटी अभियुक्त रविन्द्र साव (33 वर्ष) को उसके पैतृक गांव हुरलुंग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त स्व बासुदेव साव का पुत्र है। छापामारी दल में एसआई कुन्दन कुमार यादव, हवलदार महेश तामसोय, आरक्षी सहदेव प्रसाद यादव, शिवनंदन हांसदा एवं रामेश्वर यादव शामिल थे।
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