Bokaro News: तेनुघाट ओपी में थाना दिवस में निपटे मामले
Bokaro News: तेनुघाट ओपी में थाना दिवस मनाया गया, जहां प्रभारी भजन लाल महतो की उपस्थिति में जमीन से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। पुलिस प्रशासन ने छोटे विवादों का थाना स्तर पर समाधान कर, समाज को सहूलियत देने का प्रयास किया। इस मौके पर कई समाजसेवी भी उपस्थित थे।
Bokaro News: वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर तेनुघाट ओपी में प्रभारी भजन लाल महतो के द्वारा अंचल निरीक्षक अशोक दास एवं पेटरवार प्रखंड के अमीन प्रशांत कुमार की उपस्थिति में थाना दिवस मनाया गया। जमीन से संबंधित अलगड्डा पंचायत एवं चांपी पंचायत के एक-एक मामलों का निष्पादन किया गया। जमीन से संबंधित एवं अन्य मामूली विवाद को थाना स्तर से निष्पादित करने का पुलिस प्रशासन का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। बताया कि इससे काफी सहूलियत होगी। छोटी छोटी बातों के लिए विवाद कभी कभी बड़ा हो जाता है। समाजसेवी विजय कुमार महतो, रामजी साव, अमृत सिंह, जालिम सिंह, लखु सिंह आदि मौजूद थे।
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