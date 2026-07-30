Bokaro News: युवती का अश्लील वीडियो व परिजन को बंधक बनाने का मामला थाने पहुंचा

Bokaro News: चिरा चास थाना क्षेत्र के गोश नगर में रहने वाली 26 वर्षीय युवती के शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू किया है। मामले आरिफ शेख व अन्य को आरोपी बनाया गया है। युवती का कहना है कि आरोपी उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। पिछले डेढ़ साल से वह उससे बातचीत करने के लिए दबाव बना रहा है।

घटना का विवरण

उसके फोन को हैक कर उसकी तस्वीर क्रॉप कर अश्लील वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का हवाला देकर लगातार पिछले 6 माह से उसे ब्लैकमेल कर रहा है। धमकी देता है कि अपराधी शाहनवाज के गिरोह से ताल्लुक रखता है। कई बार हथियार दिखाकर दहशत पैदा करने का कोशिश किया। 20 जुलाई को उसके मामा वेदांत इलेक्ट्रो स्टील बाइक से ड्यूटी जा रहे थे। इस क्रम में आरोपी में उन्हें अगवा कर लिया और एक जंगल में ले जाकर 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और वीडियो कॉल कर मामा के कनपटी पर पिस्तौल रखकर मिलने की धमकी देने लगा। उसकी इस हरकत से पीड़िता का जीना दुश्वार हो चुका है। पूरे परिवार के सदस्य दहशत में है। इस घटना की जानकारी परिजनों ने जिले के एसपी डीसी एएसपी को भी दी है। आरोपों ने यह भी धमकी दिया है कि वह उसके परिवार के अन्य सदस्यों का अपहरण कर लेगा। अगर थाने में शिकायत की तो अंजाम बुरा होगा।