Bokaro News: 48 पदकों की ऐतिहासिक जीत पर पिट्स में खिलाड़ियों का सम्मान

Bokaro News: पिट्स मॉडर्न स्कूल, गोमिया के खिलाड़ियों ने द्वितीय बोकारो जिला गटका चैंपियनशिप-2026 में 48 पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। विजेताओं को स्कूल की प्रार्थना सभा में सम्मानित किया गया। बालिका टीम ने 27 पदक जीते, जिनमें 20 स्वर्ण शामिल हैं। बालक टीम ने 21 पदक जीते।

Bokaro News: पिट्स मॉडर्न स्कूल, गोमिया के खिलाड़ियों ने द्वितीय बोकारो जिला गटका चैंपियनशिप-2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 48 पदक जीतकर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर बुधवार को विद्यालय की प्रार्थना सभा में विजेता खिलाड़ियों को पदक एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

चैंपियनशिप का आयोजन बोकारो गटका एसोसिएशन द्वारा 2 अगस्त को डीपीएस चास में आयोजित चैंपियनशिप में विद्यालय की बालक एवं बालिका टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में बालिका टीम ने 20 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 27 पदक अपने नाम किए। इस शानदार प्रदर्शन के आधार पर विद्यालय को बालिका वर्ग में ओवरऑल द्वितीय उपविजेता ट्रॉफी भी प्राप्त हुई।

बालिका वर्ग में पुरस्कार बालिका वर्ग में धारा सिंह ने अंडर-19 टीम फरी सोती में स्वर्ण, व्यक्तिगत सिंगल सोती में स्वर्ण तथा व्यक्तिगत फरी सोती में रजत पदक जीता। इशिका सहाय ने अंडर-19 टीम फरी सोती एवं व्यक्तिगत फरी सोती में स्वर्ण पदक हासिल किया। खुशी कुमारी ने अंडर-19 टीम सिंगल स्टिक और व्यक्तिगत फरी सोती में स्वर्ण पदक जीते। संस्कृति कुमारी ने अंडर-19 टीम सिंगल स्टिक और व्यक्तिगत सिंगल सोती में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वर्षा कुमारी ने एबव-19 टीम फरी में स्वर्ण तथा व्यक्तिगत सिंगल सोती में स्वर्ण पदक जीता। मैथिली ठाकुर ने अंडर-14 व्यक्तिगत सिंगल सोती में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं अविशा सिंह, कनक अनादी टोप्पो और मिष्टी कुमारी ने अंडर-11 टीम फरी सोती में स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया।

बालक वर्ग का प्रदर्शन वहीं बालक टीम ने भी 6 स्वर्ण, 7 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 21 पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। साहिल सिंह ने अंडर-19 व्यक्तिगत सिंगल सोती और टीम सिंगल सोती में स्वर्ण पदक जीता। अनमोल शुभम, आदित्य स्वरूप और सौरव तिवारी ने अंडर-19 टीम सिंगल सोती स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अभय यादव ने अंडर-14 व्यक्तिगत फरी सोती में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उत्कर्ष वीर, मो. हबीबुल्लाह और आयुष बर्मन ने विभिन्न स्पर्धाओं में रजत एवं कांस्य पदक जीतकर टीम की सफलता में योगदान दिया।

सम्मान समारोह सम्मान समारोह के दौरान विद्यालय के प्राचार्य बृज मोहन लाल दास, विप्रस उपाध्यक्ष अरिंदम दासगुप्ता और आईईएल (ओरिका) गोमिया के एमसीएम अभिषेक विश्वास ने सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई दी।