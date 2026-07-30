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Bokaro News: सदर अस्पताल में फिजियोथैरेपिस्ट ने सुसाइड किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: सदर अस्पताल में फिजियोथैरेपिस्ट ने सुसाइड किया बोकारो प्रतिनिधि सदर अस्पताल के ओपीडी साइड स्थित कमरे में फिजियोथेरेपिस्ट वीरेंद्र कुमार ने गुरुवार

Bokaro News: सदर अस्पताल में फिजियोथैरेपिस्ट ने सुसाइड किया

Bokaro News: सदर अस्पताल के ओपीडी साइड स्थित कमरे में फिजियोथेरेपिस्ट वीरेंद्र कुमार ने गुरुवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद सिटी इंस्पेक्टर सुदामा दास पूरी टीम के साथ सदर अस्पताल पहुंचे। मृतक को फंदे से नीचे उतरकर जांच पड़ताल शुरू किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक आज ही अपने पैतृक निवास स्थान से बोकारो लौटे थे और सेक्टर 1 बी स्थित घर ना जाकर सीधे अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट रूम गए, जहां उन्होंने सुसाइड कर लिया। सिटी पुलिस सदर अस्पताल के सीसीटीवी कैमरा खंगालने में जुटी हुई है। आत्महत्या का वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। इंस्पेक्टर सुदामा दास ने घटना का पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

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