Bokaro News: भर्रा एलेवन बनाम पारटांड़ एलेवन टीम के बीच होगा फाईनल मैच
Bokaro News: भर्रा एलेवन बनाम पारटांड़ एलेवन टीम के बीच होगा फाईनल मैचभर्रा एलेवन बनाम पारटांड़ एलेवन टीम के बीच होगा फाईनल मैच भर्रा एलेवन बनाम पारटांड़ एलेवन टीम
Bokaro News: शुक्रवार को ट्रेनिज हॉस्टल मैदान में पीटर थंगराज मेमोरियल ग्रामीण युवा फुटबॉल चैंपियनशिप 2026-27 का सेमीफाईनल मैच खेला गया। प्रतियोगिता के पहले सेमीफाईनल मैच में भर्रा एलेवन क्लब की टीम ने आदिवासी क्लब पारटांड़ को कड़े मुकाबले में एक के मुकाबले 4 गोल से पराजित का प्रतियोगिता के फाईनल में प्रवेश किया। जबकि दूसरा सेमीफाईनल मैच दोनों सेमीफाईनल के पराजित टीम के बीच खेला गया। जिसमें पारटांड़ क्लब की टीम ने राधानगर को एक के मुकाबले 3 गोल से पराजित कर प्रतियोगिता के फाईनल में स्थान बनाया। इस प्रकार से इस फुटबॉल प्रतियोगिता का रोमांचक फाईनल मैच भर्रा एलेवन बनाम आदिवासी क्लब पारटांड़ के बीच 2 अगस्त रविवार को खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
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