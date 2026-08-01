Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: भर्रा एलेवन बनाम पारटांड़ एलेवन टीम के बीच होगा फाईनल मैच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: भर्रा एलेवन बनाम पारटांड़ एलेवन टीम के बीच होगा फाईनल मैचभर्रा एलेवन बनाम पारटांड़ एलेवन टीम के बीच होगा फाईनल मैच भर्रा एलेवन बनाम पारटांड़ एलेवन टीम

Bokaro News: भर्रा एलेवन बनाम पारटांड़ एलेवन टीम के बीच होगा फाईनल मैच

Bokaro News: शुक्रवार को ट्रेनिज हॉस्टल मैदान में पीटर थंगराज मेमोरियल ग्रामीण युवा फुटबॉल चैंपियनशिप 2026-27 का सेमीफाईनल मैच खेला गया। प्रतियोगिता के पहले सेमीफाईनल मैच में भर्रा एलेवन क्लब की टीम ने आदिवासी क्लब पारटांड़ को कड़े मुकाबले में एक के मुकाबले 4 गोल से पराजित का प्रतियोगिता के फाईनल में प्रवेश किया। जबकि दूसरा सेमीफाईनल मैच दोनों सेमीफाईनल के पराजित टीम के बीच खेला गया। जिसमें पारटांड़ क्लब की टीम ने राधानगर को एक के मुकाबले 3 गोल से पराजित कर प्रतियोगिता के फाईनल में स्थान बनाया। इस प्रकार से इस फुटबॉल प्रतियोगिता का रोमांचक फाईनल मैच भर्रा एलेवन बनाम आदिवासी क्लब पारटांड़ के बीच 2 अगस्त रविवार को खेला जाएगा।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: पारटाड़ को हराकर भारा-11 की टीम फाइनल में
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Bokaro News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।